В Украине импорт минудобрений вырос на 90,5%, экспорт - на 87,7%
16:17, 12 сентября 2011Промышленность
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Украина в январе-июле 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений на 90,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 469 млн. 337,3 тыс. долл. США.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 87,7% – до 869 млн. 411 тыс. долл.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.
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