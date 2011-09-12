Клюев обещает позитивное сальдо внешней торговли в 1,5-2 млрд. долл. в 2015 году

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что при надлежащей организации выполнения Государственной программы развития внутреннего производства в 2015 году Украина может рассчитывать на позитивное сальдо внешней торговли товарами и услугами на уровне 1,5-2 млрд. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Результатом выполнения Программы, отметил А.КЛЮЕВ, должно стать внедрение экономических стимулов для создания и развития производственных мощностей, направленных на производство отечественных аналогов импортированной продукции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства. Первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.