Ленивому бизнесмену ВТО мешает? или Патологическая боязнь конкуренции

Значительная и весьма влиятельная часть украинского бизнеса уже не первый год критикует власти за вступление Украины в ВТО. Основная претензия - внутренний производитель оказался беззащитным перед лицом демпингующих импортеров. 9 сентября 2011 г. стало известно, что Кабмин намерен инициировать переговоры об изменении условий членства Украины в ВТО до конца текущего года. Об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в ответном письме главе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолию Кинаху, который обратился к главе правительства с соответствующим предложением (вопрос о пересмотре тарифных пошлин соответствует принципам Всемирной торговой организации). Просьба усилить защиту внутреннего рынка от импорта содержится и в письме Федерации работодателей Украины, тоже направленном в адрес Кабмина 9 сентября. В своем обращении члены Федерации особое внимание уделили сохранению рабочих мест на украинских предприятиях. Но очень трудно избавиться от ощущения, что основной движущей силой в данном случае является не забота о выравнивании внешнеторгового баланса Украины, и тем более не беспокойство о рабочем классе, а патологическое нежелание украинских бизнесменов работать в условиях реальной конкуренции.

Спекулятивные цены не могут быть конкурентными

В ходе круглого стола на тему: "Три года в ВТО: последствия и вызовы для национального производителя", состоявшемся в конце минувшей недели, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил, что за три года членства в Организации Украина больше потеряла, чем приобрела.

В подкрепление своих слов Д.Олийнык привел статистику. Так, по его данным, с 1 января 2011 года Украина в рамках обязательств перед ВТО обнулила импортные сборы на алкогольную продукцию, в результате чего производство отечественных виноградных вин за 6 месяцев т.г. сократилось на 41,3%.

Что касается вин, то тут ситуация совершенно прозрачная и понятная, стоит только изучить полки наших супермаркетов. К примеру, в киевских магазинах продукция отечественных виноделов представлена широко и по вполне доступным ценам. Конкурировать с нашим вином может разве что молдавское, к тому же многие популярные крымские вина являются креплеными, тогда как среди импортных брендов таких крайне мало. Ближайшим конкурентом украинских вин можно было бы назвать продукцию грузинских виноделов. Но она минимум на 25-30% дороже наших аналогов. В последнее время определенной популярностью у покупателя пользуются сухие вина из Чили и Аргентины, но они опять же не менее чем на 15-20 гривен дороже отечественных. Все остальные (французские, испанские, итальянские, южноафриканские новозеландские и т. д.) вина в прямые конкуренты нашим тоже не годятся по причине их явно более высокой стоимости. Так что пусть наши производители не обижаются, но потребитель делает выбор, исходя не из патриотизма, а из своих вкусовых предпочтений. Попробовав единожды приличное вино, он готов переплатить гривен 20-30, но уже не возвращаться к родному «кисляку».

"А если взять свиноводство, то после вступления в ВТО импорт свинины вырос в 2,9 раза, а доля импорта составляет почти 40%", - продолжал Д.Олийнык.

Президент Украинкой аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что украинские магазины заполонило польское сало, что, по его мнению, должно было особенно обидеть отечественных свиноводов. Но, любой, кто побывал в Польше, знает, что цены на мясо в тамошних магазинах несколько отличаются от украинских, и самое неприятное то, что в стране - члене Евросоюза они ниже.

Как пояснил Л.Козаченко, до 40% в себестоимости польского мяса составляют государственные дотации. Он абсолютно резонно напомнил о том, что единственная отрасль, которую Кабмин лишил возмещения НДС при экспорте - сельскохозяйственный сектор. Л.Козаченко задается риторическим вопросом, кто же виноват в том, что наша продукция проигрывает в конкуренции импортной, кроме самих украинских властей?..

Но вернемся, так сказать, к генеральной линии. В своем выступлении Д.Олийнык особо подчеркнул, что, подписывая обязательства перед ВТО, Украина могла добиться для своих производителей значительно более выгодных условий, но не сделала этого. По его мнению, причина в том, что вступление в ВТО на тот момент было больше политическим решением, чем экономически оправданным шагом.

Все это мы уже неоднократно слышали, но вот чего мы не слышали, так это того, как производители сельхозпродукции, те же виноделы или мясомолочные предприятия, борются с диктатом крупных торговых сетей. Как написал недавно в своем блоге правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил Бродский, затраты на размещение товаров на прилавках магазинов составляют 25-40% их стоимости (реклама, хорошее место на полке и т.д.). «К тому же, немало сетей навязывают своих поставщиков-посредников, которые зарабатывают 20-25% от цены товаропроизводителя. Например, в сахарной отрасли только 20% продукции реализовывается самими производителями. Все остальное скупают посредники. А с большинством производителей сети вообще отказываются работать напрямую. Присутствие посредников позволяет «накручивать» цены и на социальные продукты. Смотрите: отпускная цена товаропроизводителя за 1 кг сахара, в среднем, порядка 8,80грн. А при реализации в торговой сети - 13,90грн. Накрутка порядка 40%», - отмечает чиновник.

То есть, в Польше государство дотирует мясопроизводителей на 40%, а у нас народ спонсирует перекупщиков продовольственных продуктов на те же 40%.

Так может не стоит пенять на ВТО, а разобраться со своими внутренними проблемами, подключить Антимонопольный комитет, в конце концов. Но нет, отраслевым ассоциациям проще воевать с ВТО, чем с родными спекулянтами, реально контролирующими продовольственный рынок. ВТО далеко, а посредники рядом и люди они совсем непростые.

Все находят, а мы теряем

15 лет Украина добивалась членства во Всемирной торговой организации. Наконец, после тяжелейших переговоров, 16 мая 2008 года наша страна стала 152-ым государством, присоединившимся к ВТО. Огромный рынок открылся перед украинскими производителями, но и на украинский рынок хлынул поток подешевевшего импорта. Однако надеждам Украины на значительное увеличение экспорта не суждено было сбыться - наступил глобальный финансовый кризис. Мировые рынки обвалились, а украинская экономика испытала едва ли не глубочайшее падение за всю свою историю. На фоне резкого снижения отечественного экспорта, импорт товаров в нашу страну падал намного медленнее, что привело к перекосу внешнеторгового баланса и отрицательному торговому сальдо. С тех пор не затухают споры вокруг того, стоило ли Украине вообще вступать в ВТО, ведь это лишило ее возможности закрыть свои рынки для экспорта в разгар кризиса.

С продовольственным рынком все более-менее ясно, но есть ведь и рынок непродовольственных товаров. Может быть, он действительно пострадал от ВТО? На примере отечественных производителей автомобилей мы можем убедиться лишь в том, что многолетние налоговые льготы и защитные таможенные пошлины увенчались шедевром корейского автопрома конца 1990-х - Lanos. Практически в неизменном виде этот «народный автомобиль» выпускается Запорожским автозаводом уже почти 13 лет. Недавно на ЗАЗе заявили, что планируют продолжать выпускать Lanos еще, как минимум, в течение пяти лет. В июле этого года ассоциация «Укравтопром» обратилась в Кабмин с просьбой обложить импортные автомобили 34% пошлиной на 3-4 года. Инициативу «Укравтопром» мотивировал вытеснением отечественных автомобилей с украинского рынка. Понятно, что введение такой пошлины приведет к переделу рынка в пользу украинских автозаводов. Однако, единственный в Украине производитель (не путать с крупноузловой сборкой) легковых автомобилей «ЗАЗ» реализовал в 2010 году на нашем рынке 14 тысяч 900 автомобилей, что на 59% превышает результат 2009 года (9 тыс. 379 штук). Доля рынка ЗАЗ в Украине увеличилась с 5,78% в 2009 году до 9,16%. Таким образом, предприятие заняло второе место по продажам, первое досталось российскому ВАЗу, а 3-е заняли корейские Hyundai. О каком вытеснении с рынка идет речь, не понятно. Наверное, наш производитель просто хочет конкурировать на внутреннем рынке сам с собой?..

Но вернемся к обращению главы УСПП в Кабмин относительно подачи заявки в ВТО для получения возможности в течение трех лет по мере необходимости поднимать вопрос о пересмотре тарифных пошлин. По мнению А.Кинаха, актуальность вопроса заключается в том, что растет отрицательное сальдо внешней торговли Украины (в январе-июле т.г. отрицательное сальдо внешней торговли Украины составило 6,666 млрд. долл., что вдвое больше против аналогичного периода 2010 г. - ред.).

«Мы импортируем значительно больше, чем экспортируем. При этом в номенклатуре импорта есть очень много видов продукции, которую мы можем производить сами при соответствующей локализации производства. Поэтому нам необходимо экономическими методами в рамках возможностей ВТО усилить защиту внутреннего рынка и позиции наших товаров на внешних рынках», - отмечает А.Кинах.

Среди отраслей, которые необходимо защитить, в первую очередь Анатолий Кинах назвал агропромышленный комплекс, перерабатывающую промышленность, химпром, авиастроение и автомобилестроение.

Безусловно, бороться с отрицательным внешнеторговым сальдо очень важно, но есть несколько нюансов. Как уже неоднократно отмечалось экспертами, в структуре украинского импорта наиболее значительной группой являются газ и энергоносители. Понятно, что повышать таможенные пошлины на российский газ никто не собирается. Напрашивается вопрос, приведет ли ограничение импорта по перечисленным главой УСПП группам товаров к выравниванию внешнеторгового баланса? Не исключено, но очень маловероятно, особенно, если Россия выполнит свои обещания и взвинтит цену 1 тысячи кубометров газа для Украины до 500 долларов. Но вот что точно произойдет после повышения пошлин, так это рост цен на внутреннем рынке, при этом на те украинские товары, которые будут защищены от конкуренции с импортом. Возможно, сельхозпроизводителям действительно нужно вернуть возмещение НДС при экспорте, чем они хуже тех же металлургов. Но не нужно лишать украинского потребителя права выбора и предоставлять возможность украинским производителям покрываться мхом в тепличных условиях государственного протекционизма. Таким образом мы только угробим и наш автопром, и агропром вместе взятые.

Пора научиться жить в условиях здоровой конкуренции, а кто не может, что ж, значит такая судьба. Почему там, где все остальные находят, мы должны потерять. И не нужно рассказывать о том, что, вступив в ВТО, Украина осталась в минусе. Если бы в канун кризиса мы не стали бы членами этой организации, с началом падения рынков члены ВТО имели бы полное право задействовать в отношении украинского экспорта всевозможные квоты и запретительные пошлины. И что бы тогда произошло с нашим торговым балансом в разгар кризиса?

P.S. Про химпром, который в ближайшие годы будет получать российский газ по льготной цене, вообще непонятно, зачем вспомнили. Что же касается авиапрома, то извините, но сами авиастроители неоднократно заявляли, что крайне низкие объемы производства в отрасли обусловлены не столько внешними факторами, сколько последствиями бездарного управления отраслью в течение последних 10 лет.

Петр Черных (УНИАН)