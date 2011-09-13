Клюев: продукция машиностроения должна составлять 30% общего выпуска промпродукции

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что в перспективе продукция машиностроения должна составлять 30% от общего количества выпускаемой промышленной продукции в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба А.КЛЮЕВА, ссылаясь на его комментарий к принятой правительством Государственной программе развития внутреннего производства.

«Наша задача - как можно скорее придать новый импульс развитию машиностроения и выйти в перспективе 30-процентный показатель от общего выпуска промышленной продукции», - сказал первый вице-премьер-министр.

А.КЛЮЕВ также выразил убеждение, что высокотехнологичное машиностроение является одним из ключевых направлений развития украинской промышленности, и в отдельных сегментах мирового машиностроения Украина может успешно конкурировать с иностранными производителями, как по цене, так и по качеству продукции.

В качестве примера А.КЛЮЕВ назвал Новокраматорский машиностроительный завод, который своевременно модернизировал производство и внедрил систему стратегического управления, поэтому может выполнять серьезные заказы и на равных конкурировать с другими мировыми производителями.

«Мы сегодня говорим о необходимости модернизации большинства отраслей экономики, а ведущую роль в этом играет машиностроение, от которого зависит техническое переоснащение и обновление любого производства. Поэтому внедрение достижений научно-технического прогресса и совершенствования, прежде всего, собственных техники и технологий машиностроения - задача номер один, определенная программой развития внутреннего производства», - заявил А.КЛЮЕВ.

А.КЛЮЕВ также добавил, что недопустима ситуация, когда 2/3 общего объема промышленной продукции приходится на отрасли, производящие сырье, материалы и энергоресурсы - продукцию промежуточного потребления, которая к тому же является слишком энерго- и материалоемкой и имеет низкую добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу развития внутреннего производства. Первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.

Цель программы – повышение экономической устойчивости государства за счет развития внутреннего производства.