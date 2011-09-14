Правительство прогнозирует рост промпроизводства в 2012 году на уровне 8,3%

Правительство Украины прогнозирует рост промышленного производства в 2012 году на уровне 8,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, представляя Программу социально-экономического развития на 2012-2014 годы.

В частности, по его словам, в 2012 году рост производства в машиностроении составит 20%, металлургии, химической и легкой промышленности – 5-6%, в обработке древесины и целлюлозно-бумажной промышленности – 17%, в сельском хозяйстве – 5,1%.

Кроме того, ожидается, что производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в Украине в 2011 году вырастет на 7,1%.

Также, по словам А.КЛЮЕВА, рост на 6% ожидается в области строительно-монтажных работ и жилищном строительстве.

Он также сообщил, что ожидается, что в 2012 году розничный товарооборот вырастет на 15% при инфляции в размере 7,9%.

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта. Такие показатели, заложенные в проект государственного бюджета на 2012 год, озвучил сегодня, 14 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина.

Справка УНИАН. В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.