Украинские металлурги за 8 месяцев увеличили производство на 6-8%

Украинские металлурги за январь-август 2011 г. увеличили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2010 г. на 6-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, за 8 месяцев т. г. метпредприятия произвели 19,107 млн. тонн чугуна, что на 6%, или на 1,059 млн. тонн, больше, чем по итогам 8 месяцев 2010 г.

Производство стали за указанный период выросло на 8% (на 1,789 млн. тонн) - до 23,153 млн. тонн.

Производство готового проката выросло на 6%, или на 1,005 млн. тонн, - до 19,22 млн. тонн.

Производство метизов за январь-август увеличилось на 6%, или на 11 тыс. тонн, – до 186 тыс. тонн.