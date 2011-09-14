«Металлургпром» отмечает спад производства в отрасли с начала сентября

Генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ отмечает спад производства в металлургической отрасли с начала сентября 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

«В августе производство чугуна выросло по сравнению с июлем на почти на 9%, стали — на 9,6%, проката — более чем на 5%. Я считаю, это вызвано тем, что глобальные металлотрейдеры в июне-июле несколько истощили запасы на складах и занялись их восстановлением с расчетом на дальнейший рост потребления. Как видим, потребление на внешнем рынке не растет и, соответственно, трейдеры приостановили работу по дальнейшему формированию запасов»,- объяснил В.ХАРАХУЛАХ спад объемов реализации и производства металлопродукции с начала сентября.

По его словам, за 12 суток сентября среднесуточное производство металлопродукции сократилось по сравнению с аналогичным показателем августа на 4%.

В. ХАРАХУЛАХ отметил, что сегодня внешний рынок находится в «состоянии нездорового затишья и выжидания».

Вместе с тем, по его словам, если металлурги отработают 4-й квартал т. г. на уровне 1-3 кварталов, то намеченная на 2011 г. производственная программа будет выполнена.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. украинские металлурги планируют увеличить относительно 2010 г. производство чугуна на 5,5% - до 28,9 млн. тонн, стали на 5,8% - до 34,6 млн. тонн, общего проката на 7,2% - до 32,8 млн. тонн.