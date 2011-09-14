Минэкономразвития создало департамент по вопросам промышленности

Министерство экономического развития и торговли Украины создало департамент, который будет заниматься вопросами промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

«Определено руководство и состав департамента Минэкономразвития, который будет заниматься вопросами, которые ранее были в ведении Минпромполитики», — сказал В. ХАРАХУЛАХ.

По его словам, руководитель департамента не является представителем металлургической отрасли или металлопотребляющих отраслей. Вместе с тем, В. ХАРАХУЛАХ отказался назвать имя руководителя нового департамента.

Гендиректор «Металлургпрома» подчеркнул, что персональный состав департамента пока не утвержден, поэтому кто именно из представителей ведомства будет курировать горно-металлургический комплекс, еще не известно.

В. ХАРАХУЛАХ предполагает, что после долгого перерыва, на следующем балансовом совещании предприятий ГМК, которое состоится через месяц, будут представители курирующего ведомства.