Метпредприятия Украины в 2012 г. планируют увеличить производство на 4-5%

В 2012 г. металлургические предприятия Украины, по предварительным данным, планируют увеличить производство основных видов продукции относительно ожидаемого в т. г. на 4-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, рост производства в 2012 г. на 4-5% «в принципе возможен, хотя прогнозировать ситуацию следующего года пока что сложно».

В.ХАРАХУЛАХ напомнил о стагнации внутреннего рынка металлопотребления, на который приходится 17-20% производимой украинскими металлургами продукции. По мнению гендиректора «Металлургпрома», негативными факторами для украинских металлургов на внешнем рынке являются избыточные металлургические мощности в мире и высокая материалоемкость и энергоемкость отечественной металлургии.

«Сегодня мировые мощности не загружены и ждут роста металлопотребления, поэтому по многим факторам, в том числе технологическим, отечественным предприятиям будет сложно «протолкнуться» в рынок, даже при росте спроса на металл», - завил В.ХАРАХУЛАХ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2010 году объемы производства основных видов металлургической продукции выросли по сравнению с 2009 годом на 7-20%.