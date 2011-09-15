Украина продаст квоты на выброс более 6,7 млн.т двуокиси углерода

Украина продаст 6 млн. 712 тыс. 113 тонн эквивалента двуокиси углерода Великобритании, Швейцарии и Испании.

Текст соответствующего распоряжения от 12 сентября № 860-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, Государственному агентству экологических инвестиций Кабмин поручил провести в установленном порядке операции по передаче единиц (частей) установленного количества в качестве сокращения выбросов парниковых газов, достигнутого владельцами объектов к началу первого периода действия Киотского протокола в результате реализации проектов общего внедрения и подтвержденного международным верификатором, на счета иностранных государств или уполномоченных ими покупателей.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными два – торговля выбросами и проекты общего внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "избытков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов.

Ранее Кабмин принял решение о продаже 7 млн. 474 тыс. 961 тонн эквивалента двуокиси углерода.