Янукович пригрозил Азарову и Клюеву - "полетит голова"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил об ответственности премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА, в случае срыва реализации проектов в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая сегодня на заседании Совета регионов в Киеве.

По словам Президента, эта проблема осложняется отсутствием координации работы на местном уровне по разработке и согласованию с иностранными контрагентами проектов, которые могут быть реализованы в рамках Киотского протокола.

«Я требую от руководителей местных органов власти активно приобщиться к выполнению этой программы. И хотел бы сделать ударение, Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН): очень неудовлетворительно реализуется этот вопрос. Вы знаете это лучше, чем я. Поэтому, Андрей Петрович (КЛЮЕВ – УНИАН), Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН), вместе в ближайшее время, я предупреждаю вас, если будет сорвана киотская программа, у кого-то полетит голова, предупреждаю», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал чиновников внимательно проверить в каждом регионе, как работают эти механизмы.

«Убежден в том, что нас это не удовлетворяет, далеко не удовлетворяет состояние дел на сегодняшний день. Садитесь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к чиновникам, которые слушали его стоя.

Как сообщал УНИАН, Украина продаст 6 млн. 712 тыс. 113 тонн эквивалента двуокиси углерода Великобритании, Швейцарии и Испании.

Текст соответствующего распоряжения от 12 сентября № 860-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, Государственному агентству экологических инвестиций Кабмин поручил провести в установленном порядке операции по передаче единиц (частей) установленного количества в качестве сокращения выбросов парниковых газов, достигнутого владельцами объектов к началу первого периода действия Киотского протокола в результате реализации проектов общего внедрения и подтвержденного международным верификатором, на счета иностранных государств или уполномоченных ими покупателей.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными два – торговля выбросами и проекты общего внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "избытков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов.

Ранее Кабмин принял решение о продаже 7 млн. 474 тыс. 961 тонн эквивалента двуокиси углерода.