ММК им. Ильича нарастил производство готового проката на 32%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-августа 2011 г. произвел 3,189 млн. тонн готового проката, что на 779 тыс. тонн, или на 32%, больше, чем за январь-август 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», за 8 месяцев т.г. комбинат выплавил 3,403 млн. тонн чугуна, что на 364 тыс. тонн, или на 12% больше, по сравнению с результатами за 8 месяцев 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 4,154 млн. тонн стали, что на 564 тыс. тонн, или на 15,7%, больше показателя за январь-август 2010 г.

К 1 сентября 2011 г. меткомбинат произвел 8,027 млн. тонн агломерата, что на 876 тыс. тонн (на 12,2%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

ММК им. Ильича по итогам 2010 г. произвел 3,982 млн. тонн готового проката - на 29,2% больше, чем за 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в конце июня этого года в результате объединения ММК им. Ильича вошел в состав Группы «Метинвест».