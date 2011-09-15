Предприятия Украины завершили январь-июль с положительным финрезультатом 52,872 млрд.грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-июле 2011 года составил 52 млрд. 872,4 млн. грн. против 28 млрд. 252,7 млн. грн. за январь-июль 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 57,7% предприятий страны, их финансовый результат составил 112 млрд. 646,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 42,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 59 млрд. 774,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 44,7% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 22 млрд. 280,5 млн. грн. Прибыль получили 55,3% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 60 млрд. 146,2 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-июль 2011 года составил 37 млрд. 865,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.