«АрселорМиттал Кривой Рог» сократил производство готового проката на 11%

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам января-августа 2011 года произвело 3,139 млн. тонн готового проката, что на 386 тыс. тонн, или 10,9% меньше, чем за январь-август 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За 8 месяцев меткомбинат выплавил 3,637 млн. тонн стали, что на 390 тыс. тонн, или 9,6% меньше, чем по результатам за аналогичный период 2010 г.

За отчетный период «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 3,099 млн. тонн чугуна, что на 387 тыс. тонн, или 11% меньше показателя за январь-август 2010 г.

К 1 сентября 2011 г. меткомбинат произвел 5,686 млн. тонн агломерата – на 630 тыс. тонн (на 10%) меньше, чем за 8 месяцев 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил производство основных видов продукции на 19,3-21,6% относительно 2009 г.