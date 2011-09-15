«Запорожсталь» увеличила производство готового проката на 15,8%

ОАО «Запорожсталь» за январь-август 2011 г. увеличило относительно аналогичного периода 2010 года производство готового проката на 15,8%, или на 292 тыс. тонн, - до 2,135 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным "Металлургпрома", за январь-август т.г. комбинат выплавил 2,002 млн. тонн чугуна, что на 169 тыс. тонн, или на 9,2% больше по сравнению с результатами за январь-август 2010 г.

За отчетный период «Запорожсталь» также произвела 2,566 млн. тонн стали, что на 337тыс. тонн, или на 15,1% больше показателя за январь-август 2010 г.

К 1 сентября 2011 г. меткомбинат произвел 3,615 млн. тонн агломерата, что на 358 тыс. тонн (на 11%) больше, чем за 8 месяцев 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь" стала Группа "Метинвест" (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» по итогам 2010 г. получила 156,1 млн. грн. прибыли против 290,5 млн. грн. убытка в 2009 г. Объемы производства на комбинате, по сравнению с 2009 г., увеличились: по чугуну - на 31,0 тыс. тонн (1,1%), по стали – на 171,7 тыс. тонн (5,2%), по прокату - на 105,6 тыс. тонн (3,8%). Реализация товарной продукции составила 12,617 млрд. грн., что на 4,227 млрд. грн., или 50,4% больше, чем в 2009 г.