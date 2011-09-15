Рост промышленного производства в Украине составил 9,6%

В Украине рост промышленного производства в августе текущего года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем т.г. рост промпроизводства составил 2,2%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в августе т.г. против августа 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 10,4% (к июлю т.г. – 2,4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 7,4% (к июлю т.г. – 4,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 9,6% (к июлю т.г. – спад 1,6%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в августе т.г. по сравнению с августом 2010 года составил 11% (к июлю т.г. – 2,8%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 5,3% (к июлю т.г. – спад 2,2%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 9,7% (к июлю т.г. – рост 4,3%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 8,4% (к июлю т.г. – 4%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 15,2% (к июлю т.г. – 5,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в августе т.г. против августа 2010 года составил 9% (к июлю т.г. – 0,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 0,9% (к июлю т.г. – рост 1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 10,8% (к июлю т.г. – рост 2,6%).

В химической и нефтехимической промышленности в августе т.г. против августа 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 21,4% (к июлю т.г. – рост 3,1%), в том числе в химическом производстве – 29,8% (к июлю т.г. – рост 4,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 2,1% (к июлю т.г. – спад 2,8%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 11,2% (к июлю т.г. – 6,4%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в августе т.г. по сравнению с августом 2010 года рост производства составил 18,7% (к июлю т.г. – 5,6%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 22,1% (к июлю т.г. – 3%), в частности в производстве машин и оборудования – 12,3% (к июлю т.г. – 4,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 14,3% (к июлю т.г. – спад 3,1%), в производстве транспортного оборудования – 35% (к июлю т.г. – 5,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 3,3% (к июлю т.г. – 0,9%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.