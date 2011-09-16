ЕМЗ нарастил производство готового проката на 55,6%

ОАО "Енакиевский металлургический завод" за январь-август 2011 г. нарастило относительно 8 месяцев 2010 г. производство готового проката на 55,6%, или на 460 тыс. тонн, - до 1,287 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Предприятие выплавило 1,726 млн. тонн стали, что на 13 тыс. тонн, или на 0,7%, больше, чем по результатам января-августа 2010 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1,525 тыс. тонн чугуна, что на 45 тыс. тонн (на 3%) больше показателя января-августа 2010 г.

К 1 сентября предприятие произвело 1,368 млн. тонн агломерата, что на 178 тыс. тонн (на 15%) больше, чем за январь-август 2010 г.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

По итогам 2010 г. Енакиевский метзавод нарастил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 1,6-11,8%.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.