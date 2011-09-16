Алчевский меткомбинат нарастил производство на 17-36,4%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» за январь-август 2011 г. нарастило относительно января-августа 2010 г. производство основных видов продукции на 17-36,4%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Меткомбинат за 8 месяцев т.г. произвел 2,495 млн. тонн готового проката, что на 666 тыс. тонн, или на 36,4% больше, чем за январь-август 2010 г.

Комбинат выплавил 2,521 млн. тонн стали, что на 536 тыс. тонн, или на 27% больше, чем по результатам января-августа 2010 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 2,284 тыс. тонн чугуна, что на 515 тыс. тонн, или на 29%, больше показателя за январь-август 2010 г.

К 1 сентября т. г. металлургический комбинат произвел 3,442 млн. тонн агломерата, что на 504 тыс. тонн (на 17%) больше, чем за 8 месяцев 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 5-20%.