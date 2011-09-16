С полигона опасных отходов в Калуше вывезли почти 21 тонну гексахлорбензола

Сегодня с полигона опасных отходов в Калуше Ивано-Франковской области отправлена первая в этом году партия гексахлорбензола – 20,894 тонны.

Из Украины опасный груз автомобилями отправляется в Польшу, где токсические отходы будут утилизировать на специализированном предприятии, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

«В этом году мы планируем вывезти около 60% гексахлорбензола, и к концу следующего года полностью очистить всю территорию в Калушском районе от опасного вещества», – подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Вывоз и утилизация гексахлорбензола финансируются Министерством экологии и природных ресурсов из Государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины, а также из резервного фонда государственного бюджета.

Всего в 2011 году запланировано вывезти 7,5 тыс. тонн. В течение 2010 года с Калушского полигона было вывезено 8,5 тыс. тонн гексахлорбензола.