Украина сократила производство марганцевого концентрата на 27% - до 710 тыс.т

В Украине за 8 месяцев 2011 г. производство марганцевого концентрата сократилось относительно аналогичного периода 2010 г. на 26,9%, или на 261,5 тыс. тонн, - до 709,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за отчетный период увеличило производство марганцевого концентрата на 12,2 тыс. тонн, или на 2,5%, по сравнению с январем-августом 2010 г. - до 491,6 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 8 месяцев т.г. произвело 218 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 55,6%, или на 273,7 тыс. тонн меньше, чем по итогам января-августа 2010 г.

За 8 месяцев т.г. ОГОК также произвел 265,5 тыс. тонн марганцевого агломерата - на 40,1 тыс. тонн (на 17,8% больше), чем за январь-август 2010 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.