Минэкологии и японская NEDO договорились о строительстве мусороперерабатывающих заводов

Министерство экологии и природных ресурсов Украины согласовало с Организацией по разработке новых энергетических и промышленных технологий (New Energy and Industrial Technology Development, NEDO, Япония) проекты, которые в перспективе будут реализовываться в рамках Киотского протокола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на итоги встречи министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО и президентом NEDO Хидео ХАТО.

В ходе встречи Хидео ХАТО отметил, что особую поддержку получат проекты строительства новых мощностей по переработке мусора. "Мы готовы содействовать использованию новейших технологий в этой сфере", - цитирует пресс-служба президента NEDO.

Стороны уделили особое внимание вопросу реконструкции и модернизации киевского мусороперерабатывающего завода «Энергия», которая позволит значительно улучшить состояние окружающей среды столицы.

Следующим шагом в рамках сотрудничества Украины и Японии будет строительство новых заводов по переработке мусора в городах-миллионниках. "В проектах, которые решат проблему мусора в городах Украины, заинтересованы обе стороны, и мы начнем реализовывать их в кратчайшие сроки", - подчеркнул Н. ЗЛОЧЕ;ВСКИЙ.