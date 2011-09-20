В Украине розничный товарооборот предприятий вырос на 14,8% – до 216,8 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-августе 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,8% по сравнению с январем-августом 2010 года и составил 216,82 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-августа 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Черкасской области – на 21,9% – до 4 млрд. 452,5 млн. грн., Киевской области – на 21,8% – до 10 млрд. 248,6 млн. грн., Винницкой области – на 21,3% – до 4 млрд. 556,5 млн. грн., Житомирской области — на 18,2% - до 4 млрд. 141,4 млн. грн., г. Севастополь — на 18,1% - до 2 млрд. 539,3 млн. грн.