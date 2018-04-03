Импортозамещение – альтернативы нет…

То, что на украинском рынке преобладают товары иностранного производства, давно уже не новость ни для экономистов, ни для рядовых потребителей. Засилье турецкого и китайского ширпотреба так же, как и импортные автомобили на наших дорогах, – привычное явление. Чуть ли не единственная сфера, в которой Украина ещё может состязаться с другими странами, к тому же отправлять продукцию на экспорт – сельское хозяйство.

Согласно официальной статистике, в прошлом году импорт машин, оборудования и транспортных средств составил 12,7 млрд долл. (почти 21% общего количества ввезённых товаров), химической продукции - 10,1 млрд долл. (около 17%). Тенденция сохраняется и в текущем году. Прирост импорта превышает прирост экспорта: 46,7% против 40%, соответственно. В результате, отрицательное сальдо внешней торговли за январь-июль 2011 года достигло 6,67 млрд долл.

Внутреннее производство отстаёт от экспансии иностранной продукции: за 2001-2010 гг. объем импорта промтоваров увеличился в 4 раза, в то время как собственное производство выросло лишь в 3,2 раза.

Ограниченный протекционизм

Защищать внутреннего производителя путём повышения таможенных пошлин и других ограничительных инструментов Украина не может, поскольку политику протекционизма ограничивают с одной стороны действующие обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), с другой – перспектива создания зоны свободной торговли с Евросоюзом. Не следует также забывать о том, что украинская экономика зависит от импортных энергоносителей, что тоже существенно влияет на внешнеторговое сальдо. Особенно сильно оно выросло после подписания газового контракта в 2009 году. По оценкам ряда экспертов, а также источников в правительстве, Украина ежегодно переплачивает за газ, в сравнении с другими европейскими странами, 4-6 млрд долл. А это бьет по конкурентоспособности каждого нашего товара.

Кроме этого, украинский экспорт ориентирован, преимущественно, не на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а на сырье, что делает экономику крайне уязвимой и зависимой от конъюнктуры внешних рынков. На затратные отрасли, производящие сырьё, материалы и энергоресурсы, приходится 2/3 общего объёма промышленной продукции. "В международной торговле Украина до сих пор занимает нишу торговли сырьевыми товарами, одновременно представляя собой открытый рынок для сбыта высокотехнологичной продукции из других стран. Качество жизни в нашей стране определяют, к сожалению, не украинские товары", - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 7 сентября 2011 г.

Между тем, потенциал импортозамещения есть во всех отраслях экономики, в первую очередь, в сельскохозяйственном и химическом машиностроении, лёгкой промышленности, фармацевтике. Отличные перспективы имеют авиастроение и оборонно-промышленный комплекс. Однако без государственной поддержки и стимулирования украинских производителей не обойтись.

В конце июля Н.Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли разработать комплексную программу поддержки экспорта и импортозамещения. Она была одобрена правительством 12 сентября. Премьер-министр утверждает, что документ является одним из наиболее важных для украинской экономики за последнее время. По словам первого вице-премьера Андрея Клюева, выполнение только первого этапа программы позволит уже в 2015 году достичь положительного сальдо торговли товарами и услугами на уровне 1,5-2 млрд долл.

По словам разработчиков, название программы - Программа развития внутреннего производства - отображает ее основную идею. Речь идет о развитии внутреннего рынка в самом широком смысле слова. От развития внутреннего спроса, который должна удовлетворить отечественная промышленность, зависит устойчивость Украины перед мировыми кризисами. Программа предусматривает слияние макроэкономических регуляторов с эффективной промышленной и аграрной политикой. Если мы научимся успешно конкурировать внутри Украины – через новые технологии, качество, энергоэффективность и производительность труда, тогда мы сможем успешно завоевывать и мировой рынок, считает А.Клюев.

Машиностроению – венчурный капитал

Одним из главных направлений развития отечественной промышленности определено высокотехнологическое машиностроение, которое, по мнению А.Клюева, способно конкурировать с иностранными производителями и по цене, и по качеству продукции. Яркий пример – Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), которому удалось модернизировать производство и внедрить систему стратегического управления. Сейчас НКМЗ – лидер тяжелого машиностроения в СНГ, произведенное им оборудование задействовано в более чем 50 странах мира, в том числе в США, Японии, Германии, Франции, Италии, России.

Поэтому первоочередная задача госпрограммы – совершенствование технологий машиностроения, от чего зависит переоснащение и обновление любого производства. «Наша задача – как можно скорее придать новый импульс развитию машиностроения и выйти в перспективе на 30% показатель от общего выпуска промышленной продукции", - заявил А.Клюев.

Понятно, что развитие машиностроения невозможно без внедрения инновационных технологий, причём собственных, а не заимствованных у соседей. Стимулировать разработки планируется в технопарках и бизнес-инкубаторах – развитие инновационной инфраструктуры тоже определено одним из приоритетов.

По предварительным расчётам, на первых этапах для внедрения новых технологических систем понадобится 10-15 млрд. долл. Привлекать средства намерены с помощью венчурного финансирования – долгосрочных (5-7 лет) высокорисковых инвестиций частного капитала в компании, ориентированные на разработку и производство наукоёмких продуктов. Этот инструмент активно используется во всём мире, в частности, США, Европе, Азии, а его эффективность подтверждается тем фактом, что, например, в Америке в 2006 году объем венчурных инвестиций составил всего 0,2% ВВП, в то время как доходы предприятий, получивших эти инвестиции, – 17,6% ВВП. В 2010-м объем венчурных инвестиций в США увеличился на 14% и достиг 23,7 млрд долл.

Продовольственная безопасность

Другое приоритетное направление госпрограммы – сельское хозяйство. Несмотря на то, что экспорт продукции АПК преобладает над импортом, в правительстве обеспокоены увеличением ввоза традиционных для украинского села продуктов, например, овощей. Поэтому, по мнению А.Клюева, нужно не только увеличивать собственное сельхозпроизводство, но и создать необходимую инфраструктуру для транспортировки, хранения и подготовки к реализации продукции. На этом примере видна взаимосвязь основных правительственных программ. Так, в проекте Госпрограммы социально-экономического развития на 2012 год выписаны планы по формированию межрегиональной разветвленной сети оптовых сельхозрынков. Такие рынки уже начали открывать в текущем году, а в 2012-ом предполагается их строительство в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Одесской, Ривненской, Херсонской и Киевской областях. Также речь идет о создании овощехранилищ, зерноскладов и элеваторов (Винницкая, Херсонская, Киевская, Одесская, Кировоградская области). В будущем году также запланировано ввести в действие 9 современных молочных комплексов (Ивано-Франковская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Сумская, Черкасская, Черниговская области) и реализовать 15 пилотных проектов по выращиванию крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах (Одесская, Харьковская, Житомирская области).

Отдельно выделена тема продовольственной безопасности, направленная на минимизацию потребления украинцами некачественных импортных продуктов. Предлагается улучшить технологии собственного производства, ввести запрет на использование пищевых добавок. "Мы планируем создать сеть межрегиональных современных лабораторий для подтверждения качества продовольственных товаров и решения спорных вопросов", - заявил А.Клюев.

Но для решения всех вышеуказанных вопросов не обойтись без современных технологий, а именно – использования новой сельхозтехники. Не секрет, что на этом рынке преобладают импортные тракторы и комбайны, причём уже бывшие в употреблении. Машин отечественного производства не так уж и много, да и их качество, по отзывам аграриев, пока оставляет желать лучшего. С одной стороны, программа развития внутреннего производства предусматривает ряд системных мер по поддержке отечественных сельхозмашиностроителей: от прямого госзаказа и удешевления кредитов украинским аграриям на покупку украинской техники до введения ограничений на ввоз подержанного импорта. С другой стороны, власть собирается стимулировать импорт новых технологий, а также призывает мировых производителей сельхозтехники создавать собственные производства в Украине. Для подобных инвестиций уже разработаны стимулы, которые будут внесены в налоговое и таможенное законодательства, а также планируется ускорить разрешительные процедуры, выделение земельных участков и подключение ко всей инфраструктуре. Единственное требование – локализация не менее 80%, что означает производство большинства комплектующих на месте. Никакой «отверточной сборки».

Программа развития внутреннего производство содержит планы и относительно секторов ТЭК, а также всех основных отраслей промышленности: от горно-металлургической до легкой промышленности, от фармацевтики – до оборонно-промышленного комплекса. Есть раздел, посвященный ЖКХ. Отдельно выписан план объединения усилий государства, бизнеса, науки и образования для воссоздания экономического потенциала Украины.

По словам экспертов, впервые наблюдается определенная системность экономических подходов власти, понимание ею основных задач, которые стоят перед экономикой и государством.

Как отмечает Олег Устенко, исполнительный директор The Bleyzer Foundation, «проблемы комплементации государственных программ всегда присутствовали в украинской власти, при этом основная - отсутствие четкой стратегии развития страны даже на среднесрочную перспективу. Президентская программа реформ, Программа развития внутреннего производства, Государственная программа социально-экономического развития на 2012-2014 г. снимают эту проблему и дают четкое видение направления развития Украины на ближайшие годы. Более того, несмотря на достаточно широкий комплекс задач в данных программах, четко прослеживается ориентация на инновационное развитие. Аналогичная задача ставится и в бюджете 2012 года, который закладывает основу будущего развития страны на 2013-2014 г. на основе повышения удельной доли капитальных затрат».

Весь вопрос в том, хватит ли сил на выполнение заявленных программ и позволит ли мировой кризис Украине, наконец, перейти на траекторию ускоренного развития. Очень бы хотелось.

Кирилл Андреев