В августе рост индекса производства базовых отраслей ускорился до 11,6%, в июле - 10,8%

В Украине в августе 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 11,6% в годовом выражении против 10,8% в июле 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-август т.г. прирост ИПБО составил 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В НБУ основной причиной улучшения показателя называют значительное наращивание объемов сельскохозяйственного производства. Его рост, по оценкам регулятора, в августе составил 14,3% (14,1% в июле). Увеличение урожайности зерновых культур (25,6% за 8 месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) было основным фактором наращивания объемов производства сельского хозяйства.

Рост промышленного производства составил 9,6% в августе (8,7% в июле). Самыми большими темпами производство росло в машиностроении – 22,1% (15,5% в

июле) по причине увеличения спроса на сельскохозяйственную технику.

Рост объема розничной торговли в августе ускорился до 16,4% (14,1% в

июле). Увеличение объема предоставленных услуг за 8 месяцев составляло 17,9% пом сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По расчетам НБУ, рост объема строительства в августе составил 10,4%, в основном за счет работ по подготовке к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.