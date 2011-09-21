Эксперт: решение СКМ направить всю заработанную в 2010г. прибыль на развитие – правильное, но этих средств недостаточно

Решение компании СКМ направить всю заработанную в 2010 году прибыль – 850 млн. долл. на развитие и модернизации предприятий является правильным. Таким образом, компания не вымывает деньги за рубеж, а наоборот, зарабатывая на внешних рынках, вкладывает их в Украину. Такое мнение высказал УНИАН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, «такого построения бизнеса придерживаются, к сожалению, не многие украинские бизнес группы. С другой стороны, этих денег не достаточно для обеспечения нормального развития предприятий СКМ, которые нуждаются не в сотнях миллионов, а в миллиардах. Поэтому помимо зарабатываемых денег, необходимо привлекать и средства на международных рынках капитала, что, кстати, субхолдинги СКМ и делают».

Как отметил А.Охрименко, "если мы говорим об СКМ, то, прежде всего, имеем ввиду металлургию, на которую приходится львиная доля доходов и прибыли. А 2010 год для металлургии был удачным, наблюдался рост спроса и цен на украинский металл на экспортных рынках".

Эксперты отмечают, что те украинские игроки, которые могли конкурировать на мировой арене по качеству и себестоимости, закономерно продемонстрировали улучшение финансовых результатов. Хотя достигнутое - далеко не предел мечтаний для Украины. Выход на международные рынки и усиление на них позиций – одна из главных задач крупного национального бизнеса.

При этом, по мнению экспертов, выручка СКМ выросла за счет успешной работы группы на внешних рынках, а не за счет перераспределение влияния внутри страны. Успешная конкуренция на мировых рынках позволяет получаемую там выручку направлять в развитие украинских предприятий и по сути является одним из главных факторов роста украинского ВВП.

Напомним, Группа СКМ обнародовала консолидированные финансовые показатели за 2010 год, подготовленные в соответствии с МСФО, по результатам аудита, проведенного PriceWaterhouseCoopers. Это седьмая консолидированная отчетность группы СКМ, составленная в соответствии с МСФО (впервые консолидированная отчетность Группы составлена по результатам 2004 года) и заверенная международной аудиторской компанией.

Ключевые консолидированные показатели деятельности СКМ за 2010 год:

Консолидированные активы группы СКМ на конец 2010 года составили $22,788 млрд.

Консолидированный валовой доход группы СКМ в 2010 году составил $12,819 млрд.

Консолидированная прибыль группы СКМ за 2010 год до налогообложения составила $1,299 млрд.

Консолидированные расходы по налогу на прибыль группы СКМ в 2010 году составили $0,449 млрд.

Капитальные инвестиции – $1,119 млрд.

Количество работников на предприятиях группы СКМ – около 198 тыс. человек

Справка УНИАН. Компания СКМ - управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

Генеральный директор Компании СКМ - Олег Попов.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.