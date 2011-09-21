ВостГОК намерен вести переговоры с банками об 1 млрд. грн. кредита

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат” намерен вести переговоры с коммерческими банками о привлечении 1 млрд. грн. кредита на строительство пускового комплекса предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам генеральный директор ВостГОКа Александр СОРОКИН.

По его словам, в ходе переговоров с государственными банками предприятие пока не смогло достичь существенного прогресса в выделении необходимых займов, поэтому в настоящее время принято решение сосредоточиться на привлечении менее крупного займа в размере 1 млрд. грн., который может быть предоставлен коммерческими банковскими учреждениями. В этой связи А.СОРОКИН сообщил, что в ближайшее время соответствующие предложения по новой схеме кредитования проекта будут направлены от имени госконцерна “Ядерное топливо Украины” и Министерства энергетики и угольной промышленности для рассмотрения на уровне первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА.

“Я пока не вижу заметного прогресса в диалоге с госбанками. Вполне может быть, что их ресурс отвлечен на более серьезные проекты. Я не исключаю, что для кредитования будут задействованы иные банки, возможно, консорциум банков”, - сказал директор предприятия.

Он отметил, что даже привлечение кредита в объеме 1 млрд. грн. с последующим завершением пускового комплекса может дать предприятию серьезный экономический эффект. В частности, спрогнозировал А.СОРОКИН, после введения пускового комплекса он может обеспечивать добычу до 500 тыс. тонн урановой руды ежегодно, при переработке которой возможно будет получение от 700 до 800 тонн концентрата урана. При этом гендиректор отметил, что содержание металла в руде Новоконстантиновского рудника значительно выше, чем на действующих Смолинской и Ингульской шахтах.

Напомним, в начале июля генеральный директор комбината А.СОРОКИН сообщил, что ВостГОК планирует привлечь в развитие Новоконстантиновской урановой шахты 6,5 млрд. грн. кредитных ресурсов государственных банков.

Справка УНИАН. ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» – базовое и крупнейшее в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Предприятие выпускает 3,3% от мирового производства урана (данные МАГАТЭ).

Кроме основной продукции – уранового концентрата, комбинат выпускает серную кислоту, горно-шахтное оборудование, радиометры, станции радиометрического контроля содержания радиоактивных элементов и пр.

На предприятии действуют две шахты, которые ведут добычу урановой руды, – Ингульская и Смолинская (Кировоградская обл.).