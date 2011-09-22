Киевсовет разрешил продажу акций «Киевспецтранса» и Борщаговского фармзавода

Депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакетов акций «Киевспецтранса» и Борщаговского химфармзавода, которые принадлежат территориальной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 75 из 100 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Таким образом, согласована продажа 25% + 1 акция от уставного капитала ЧАО «Киевспецтранс», 30% акций ЗАО «Борщаговский химикофармацевтический завод», а также 51% ООО «Киевская международная контрактовая ярмарка».

По данным начальника Главного управления коммунальной собственности г. Киева Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, «продажа таких привлекательных для инвесторов объектов позволит привлечь в бюджет города еще около 600 млн. грн. поступлений».

В проект решения об изменениях в программе приватизации был внесен также пакет акций банка «Хрещатик» (24%), в то же время депутаты внесли предложение детальнее изучить вопрос о целесообразности приватизации «Хрещатика» и не спешить с продажей.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевсовет уже рассматривал предложение КГГА о приватизации «Хрещатика», «Борщаговского химфармзавода» и «Киевспецтранса». Тогда, 14 июля, за подготовленный проект решения на сессии Киевсовета проголосовали 58 из 97 зарегистрированных в зале депутатов. Для утверждения решения нужен 61 голос.