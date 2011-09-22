ВР увеличила на 1 056 млн. грн. расходы общего фонда на угольную отрасль

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (о выплате заработной платы шахтерам)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 308 с 371 народного депутата страны, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом увеличены на 1 056 млн. грн. расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам “Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности, в том числе погашения задолженности за потребленную в минувшие периоды электрическую энергию в сумме 541 000 тыс. грн.” (на 120 млн. грн.) и “Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов из себестоимости готовой товарной угольной продукции” (на 936 млн. грн.). Источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета предлагается определить увеличение поступлений налога на прибыль предприятий на соответствующую сумму.