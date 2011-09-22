Из Львовской области вывезен на утилизацию в Россию весь меланж - ОГА

Из Львовской области вывезен весь объем меланжа.

Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Львовской облгосадминистрации Алексей ТИТАРЕНКО.

По его словам, 21 сентября с территории воинской части А1642 отправлен грузовой поезд в составе 4-х железнодорожных цистерн с ракетным топливом «меланж». Было загружено 210 тонн (весь имеющийся меланж), уточнил А.ТИТАРЕНКО.

Меланж будет доставлен в РФ, где на мощностях компании “Техноазот” будет переработан в продукты сугубо гражданского назначения.

Как сообщалось, на этом складе ракетного топлива во Львовской области хранилось 3,2 тыс. тонн меланжа.

***Меланж – это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окисей азота и ингибиторов коррозии. Летучая, агрессивная, высокотоксичная и гигроскопичная жидкость, которая применяется в качестве окислителя ракетного топлива в жидкостно-топливных ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовоспламенение некоторых горючих материалов, в том числе ракетного топлива.

В наследство от Советского Союза Вооруженным силам Украины осталось почти 16,7 тыс. тонн избыточных и некондиционных компонентов ракетного топлива (КРТ), из которых большинство составляют меланжи.