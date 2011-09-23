Азаров считает машиностроительный комплекс Украины важнейшей составляющей экономики

Машиностроительный комплекс Украины - важнейшая составляющая национальной экономики, которая обеспечивает ее технологическую независимость и является базой для разработки и применения новейших технологий для всего хозяйственного комплекса.

Это подчеркнул премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в размещенном на Правительственном портале поздравлении работникам и ветеранам предприятий, организаций и учреждений машиностроительного комплекса Украины по случаю профессионального праздником - Дня машиностроителя.

Премьер убежден, что благодаря согласованному труду машиностроителей увеличиваются объемы производства и реализации конкурентоспособной продукции, обеспечивается постоянное обновление оборудования, внедряются в производство прогрессивные технологии, укрепляются связи с ведущими отечественными и зарубежными предприятиями.

Он уверен, что преданность делу и профессионализм, осознание высокой ответственности за судьбу страны и своих трудовых коллективов помогут успешно преумножать славу украинских машиностроителей на благо нашего государства.

Н.АЗАРОВ пожелал работникам машиностроительного комплекса крепкого здоровья и благополучия.