Украина в 2012 году планирует нарастить производство концентрата урана на 23,3%, или на 208 тонн, - до 1,1 тыс. тонн, по сравнению с ожидаемым производством по итогам 2011 года (892 тонны).

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", принятом в первом чтении и размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, для наращивания производства концентрата урана в 2012 году правительство Украины предлагает выделить из государственного бюджета 0,5 млрд. грн. на реализацию мероприятий целевой государственной экономической программы «Ядерное топливо Украины».

Как сообщал УНИАН, в 2010 году единственное в Украине уранодобывающее предприятия ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» произвело 848 тонн концентрата урана.

Справка УНИАН. Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.