Украинская делегация во главе министром обороны начала визит в Бразилию

Сегодня начался визит украинской делегации во главе с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ в Федеративную Республику Бразилия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в рамках визита в столице страны городе Бразилиа состоится встреча главы оборонного ведомства Украины с его бразильским коллегой Селсу АМОРИМОМ и переговоры делегаций Министерства обороны Украины и Министерства обороны Федеративной Республики Бразилия.

Руководитель отечественного оборонного ведомства в Министерстве военно-морских сил ВС Федеративной Республики Бразилия проведет встречу с командующим ВМС ВС Бразилии адмиралом эскадры Жулио СОАРЕШ де МОУРА НЕТО.

27 сентября делегация Украины будет работать на военном аэродроме пускового центра Алкантара ВВС Федеративной Республики Бразилия, в проектировании и строительстве которого принимают участие украинские специалисты (объект строительства космодрома). В частности, для украинской стороны запланированы презентации президента Космического Агентства Бразилии Марко Антонио РАУППА и директора пускового центра Алкантара полковника авиации Рикардо Родригеса РАНЖЕЛА. В свою очередь, генеральный директор Бинациональной компании Alcantara Cyclone Spаce Александр СЕРДЮК проинформирует о ходе реализации украинско-бразильского проекта “Циклон-4”.

Планируется, что члены украинской делегации ознакомятся с объектами пускового центра Алкантара Управления Науки и Технологии в аэрокосмической сфере ВВС ВС Федеративной Республики Бразилия. В частности, их вниманию будет представлен командно-контрольный пункт, сектор подготовки к запуску ракет VLS, место закладки “Первого камня”, индустриальная площадка строительства украинско-бразильского проекта.

28 сентября предусмотрен визит делегации Украины в Департамент науки и технологии Военно-воздушных сил ВС Бразилии в городе Сан-Жозе-Душ-Кампос.

29 сентября члены украинской делегации будут работать на объектах эскадры военно-морской части 1-го военно-морского округа ВМС ВС Бразилии и учебного центра имени Адмирала Маркеса де ЛЕАО, дислоцированных в городе Рио-де-Жанейро.

Визит украинской делегации во главе с М.ЕЖЕЛЕМ в Бразилию продлится до 30 сентября.