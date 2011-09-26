«АвтоКрАЗ» сократил планируемый объем выпуска автомобилей вдвое — до 1,5 тыс. шт.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) сократила практически вдвое планируемый объем выпуска автомобилей в 2011 году – до 1,5 тыс. штук.

Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Сергей САЗОНОВ.

По его словам, причиной сокращения запланированного ранее объема производства стала вторая волна мирового экономического кризиса.

«Вторая волна кризиса начинает накрывать поставщиков и у нас есть определенные опасения. Ситуация меняется каждый день», - сказал С. САЗОНОВ.

Напомним, в июне т.г. руководство предприятия заявляло, что в 2011 году компания планирует произвести в 2011 году 3 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт. и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.