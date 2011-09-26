Кременчугский колесный завод начал выпуск колес для автомобиля Renault Logan

«Кременчугский колесный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) начал выпуск колес для автомобиля Renault Logan.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Геннадий ЛЕГОТКИН.

По его словам, завод уже отправил первые партии новых колес в Румынию. Также колеса для Renault Logan будут поставляться в Украину, Россию и другие страны СНГ.

Планы по производству серийного выпуска продукции для автомобилей Renault Logan на 2011 год на предприятии пока уточняют.

Напомним, недавно Кременчугский колесный завод начал выпуск колес для автомобиля Mazda 3, Mitsubishi Lancer.

В прошлом году предприятие освоило выпуск 12 новых видов колес.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» (КрКЗ) производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия.

Завод также производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей.

Кременчугский колесный завод в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличил производство на 41,3% или на 631,98 тыс. штук, - до 2 млн. 160,5 тыс. колес.