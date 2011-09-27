«Укртранслизинг» выиграл ряд тендеров на поставку техники железным дорогам на 560 млн. грн.

ПАО «Лизинговая компании «Укртранслизинг» по результатам тендеров, проведенных в сентябре 2011 года, предоставит железным дорогам Украины услуги финансового лизинга на приобретение железнодорожной техники.

Как сообщили УНИАН в компании, общая сумма контрактов составит более 560 млн. грн.

В частности, «Укртранслизинг» поставит Львовской железной дороге вагон-дефектоскоп и машину ВПР (выправочно-подбивочно-рихтовочная); ГП «Донецкая железная дорога» - вагон-дефектоскоп; ГП «Одесская железная дорога» - вагон КВЛ (путеизмеритель) и машину РПКМ; ГП «Приднепровская железная дорога» - 2 электровоза ВЛ-11; Юго-Западной железной дороге - машину РМ-80 и Южной железной дороге - машины ВПР и РМ-80, а также автомотрису.

Согласно договору, срок лизинга составит 7 лет, авансовый платеж – от 15-20%. Все расходы на страхование лизингового имущества несет «Укртранслизинг». Поставляемая техника закупается лизинговой компанией за счет привлеченных финансовых средств.

Генеральный директор ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» Петр ТАТАРЕЦ отметил, что сегодня для железных дорог Украины лизинг является наиболее оптимальным способом обновления технического парка.

«К сожалению, недостаточное финансирование отрасли на данный момент не позволяет госпредприятиям обновлять технический парк за счет собственных средств. Поставка техники по договору финансового лизинга предоставляет возможность уже в этом году использовать ее в хозяйственной деятельности», - сказал он.

Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» - крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники. Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» - 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины- 44,36% акций, корпорация «Межрегиональный промышленный союз» - 2,3267% акций, а также физические лица.