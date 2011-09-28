«Метинвест» за 8 месяцев заплатил 8 млрд. грн. налогов

За январь-август 2011 года налоговые выплаты Группы «Метинвест» составили около 7,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

В сообщении также напомнили, что «Метинвест» за 2010 год увеличил налоговые отчисления почти вдвое по сравнению с 2009 годом, заплатив 11 млрд. грн. налогов и сборов, в том числе в Пенсионный Фонд 1 млрд. 600 млн. грн.

Справка УНИАН. «Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами Метинвест являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%) совместно управляющие компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы «Метинвест».