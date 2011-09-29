Украина готова предоставить Корее ракетоноситель для запуска спутника - Азаров
13:32, 29 сентября 2011Промышленность
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Украина готова предоставить Южной Корее ракетоноситель для запуска спутника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.
«Мы готовы предоставить ракетоноситель для запуска южнокорейского спутника», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что Украине и Южной Корее необходимо расширять сотрудничество в космической сфере.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины считает перспективным создание в Украине ряда совместных предприятий с Кореей, в частности, по производству светодиодов, а также поездов.
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