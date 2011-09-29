Украина представит свои инвестпроекты на роуд-шоу в Южной Корее в декабре

Украина планирует представить свои крупные инвестиционные проекты на роуд-шоу в Сеуле (Южная Корея) в декабре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

«На декабрь 2011 года запланировано проведение в Сеуле инвестиционного роуд-шоу. Мы планируем представить в Сеуле наши крупные инвестиционные проекты», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, Украина заинтересована в привлечении корейских инвестиций в различные сферы, однако наиболее важными являются энергетическая сфера, сельское хозяйство, металлургия.

Н.АЗАРОВ отметил, что потенциал двухсторонней торговли между Украиной и Кореей использован не в полной мере.

Для развития торгово-экономических отношений премьер-министры обеих стран договорились о проведении первого заседания двухсторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре текущего года в Сеуле.