Южная Корея считает перспективным сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и оборонке

Южная Корея считает перспективным сотрудничество с Украиной в области энергетики, сельского хозяйства и оборонной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня премьер-министр Республики Корея КИМ Хван Сик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ после двухсторонней встречи.

Он отметил, что обе стороны планируют подготовить конкретные предложения по сотрудничеству до конца года и рассмотреть их в декабре на первом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Сеуле.