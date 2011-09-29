Южная Корея считает перспективным сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и оборонке
13:53, 29 сентября 2011Промышленность
0
Южная Корея считает перспективным сотрудничество с Украиной в области энергетики, сельского хозяйства и оборонной промышленности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня премьер-министр Республики Корея КИМ Хван Сик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ после двухсторонней встречи.
Он отметил, что обе стороны планируют подготовить конкретные предложения по сотрудничеству до конца года и рассмотреть их в декабре на первом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Сеуле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter