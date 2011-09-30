Освобождение легкой промышленности от налога на прибыль почти не дало результата – эксперт

Освобождение предприятий легкой промышленности от налога на прибыль почти не дало результата.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор концерна «Ярослав» Александр БАРСУК, комментируя норму налогового кодекса, которой введено освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий легкой промышленности.

«На сегодняшний день в Украине легкую промышленность освободили от налога на прибыль. Это в принципе уже серьезный шаг со стороны нашего государства, и он дает для нашего предприятия неплохие результаты. Хотя для большинства предприятий он почти ничего не дал, потому что большинство украинских предприятий легкой промышленности не были прибыльными», - говорит А.БАРСУК.

По словам председателя правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентины ИЗОВИТ, среди украинских предприятий легкой промышленности около 58% являются прибыльными.

Среди прочих проблем для отрасли А.БАРСУК назвал большое налоговое давление на заработную плату, налоги с экспортно-импортных операций, постоянные проверки налоговых, санитарных и других органов.