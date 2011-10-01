Экономика Украины должна ежегодно расти на 6-8% - Клюев

Правительство Украины ставит перед собой задачу выйти на среднегодовые темпы роста ВВП в 6-8%.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ в статье «Будущее Украины: глобальные вызовы и возможности», опубликованной сегодня в газете «Зеркало недели».

«На фоне того обстоятельства, что в ближайшие годы в развитых странах очень ограниченные возможности, и от них нельзя ожидать значительных темпов роста, я утверждаю: Украина имеет все шансы в ближайшие 10-15 лет превратиться в новую точку роста на карте Европы. Я бы сравнил нашу страну со спящей красавицей, которая ждет своего пробуждения », - написал А.КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

По его словам, сегодняшний экономический рост в Украине в 5% на фоне роста стран еврозоны, а их средний показатель роста в этом году составляет 1,4-1,8%, выглядит довольно неплохо. «Но разница в качестве этого роста колоссальная. Нам необходимо двигаться гораздо быстрее», - заявил первый вице-премьер-министр Украины.

По его словам, правительство ставит перед собой задачу выйти на среднегодовые темпы роста ВВП в 6-8%.

Для радикальной модернизации украинской экономики, как пишет А.КЛЮЕВ, нужны научно-технические новации в промышленности, сельском хозяйстве, системе государственного и корпоративного управления. «Только на базе повышения конкурентоспособности украинских товаров на внутреннем и внешнем рынках мы можем повысить экономическую устойчивость страны. В том числе - к новым волнам нестабильности, которые продолжают генерировать системные проблемы основных экономических центров мира», - отмечает он.