Кабмин призывает мировые корпорации создавать производства именно в Украине - Клюев

Правительство Украины призывает крупнейшие мировые корпорации создавать производства именно в Украине.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ в субботу в своей статье в газете «Зеркало недели».

По его словам, для руководства Кабинета Министров уже стало привычной практикой постоянные встречи с представителями объединений международных инвесторов для обсуждения возможностей улучшения инвестиционного климата, превращения Украины в привлекательную площадку для создания новых производств.

«Единственное наше условие: никакого «отвёрточной» сборки, максимальная локализация производства в Украине», - написал А.КЛЮЕВ.

По его словам, стратегическая задача - не меньше 80% комплектующих должно производиться внутри нашей страны.

Он также заявил, что ведет постоянный диалог с представителями бизнес-ассоциаций и объединений всех без исключения секторов нашей экономики.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что среди ключевых правительственных приоритетов - развитие внутреннего производства.

«Потенциал для реализации планов по импортозамещению есть во всех отраслях - в машиностроении, в том числе сельскохозяйственном, химическом, энергетическом, в легкой промышленности, производстве лекарственных средств, авиационной, космической промышленности и в АПК. Но мы говорим о важности развития внутреннего рынка в более широком смысле - от стимулирования внутреннего спроса, до создания точечных налоговых и бюджетных стимулов для развития и модернизации приоритетных секторов экономики. Речь идет о более широком подходе, который предусматривает повышение доли инновационных и высокотехнологичных производств, создание новых перспективных отраслей. Все это предусматривает не только импортозамещение, но и наращивание экспортного потенциала», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также подчеркнул, что Украина должна придерживаться принципа национального прагматизма в отношениях со всеми партнерами.

Именно такой подход, по его убеждению, позволит в полной мере раскрыть и реализовать потенциал нашей страны.

«Сегодня выбор стратегического направления очевиден - мы двигаемся в сторону ЕС. Однако, несмотря на европейские стремления, Россия была, есть и будет важным стратегическим партнером для Украины», - сказал первый заместитель главы правительства Украины.

Он также отметил, что наряду с ЕС и Россией Украина пристально следит за новыми экономическими лидерами - Китаем, Индией и другими, добавив, что Украина значительно активизировала отношения с КНР, в первую очередь в экономической сфере.