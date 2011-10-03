Председателем набсовета УГМК избран Тарута

Акционеры АО «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) избрали председателем наблюдательного совета компании Сергея ТАРУТУ.

Об этом говорится в официальном сообщении УГМК о результатах собрания акционеров компании, состоявшемся 23 сентября 2011 года, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, акционеры освободили от должности главы набсовета компании Виталия ГНАТУШЕНКО.

На собрании акционеров также были переизбраны органы управления. В частности, в состав набсовета вошли С.ТАРУТА, Олег МКРТЧАН и Елена ГАЙДУК. (Ранее в состав набсовета входил также В.ГНАТУШЕНКО — УНИАН).

В должности корпоративного секретаря УГМК утверждена Людмила ТКАЧ, занимающая должность руководителя департамента корпоративного управления и коммуникаций АО «УГМК». В сферу деятельности корпоративного секретаря входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав инвесторов, а также организация взаимодействия между обществом и его акционерами, обеспечение деятельности наблюдательного совета и генерального директора общества.

Справка УНИАН. Украинская Горно-Металлургическая Компания (УГМК) была создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК представляет на рынке продукцию ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК), ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) и ОАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

Кроме сбытовой сети в Украине, УГМК имеет торговые сети в Республике Беларусь (ИП «УГМК»), Российской Федерации (ООО «РГМК»), Грузии (ООО «УГМК-Грузия»), Чехии (UGMK CE), собственную металлоторговую сеть в Польше (АО «ГЦБ Центросталь-Быдгощ»).

Акционерами АО «УГМК» являются Trotio Holdings Limited (47,5%), Frankiro Holdings Limited (34,2%), Е.ГАЙДУК (13,34%).