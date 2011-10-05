"АрселорМиттал Кривой Рог" направил 1,5 млрд. грн. на выполнение обязательств

ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” направило 1,5 млрд. грн. на выполнение обязательств коллективного договора в первом полугодии 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Это подтверждено постановлением совместного заседания администрации и руководства профсоюзного комитета предприятия, которое состоялось 29 сентября 2011 года.

Согласно сообщению, среди основных результатов выполнения коллективного договора в первом полугодии т.г. было повышение тарифных ставок и должностных окладов персонала: с 1 января – на 3%, с 1 апреля – на 7% (тарифная ставка рабочего первого разряда с нормальными условиями труда составила 1014,6 грн.). Вознаграждение по итогам работы предприятия за 2010 год было выплачено в полном объеме в сумме 114 млн. грн.

Среднемесячная заработная плата (без учета выплат по системе добровольного увольнения) в первом полугодии 2011 года составила 4650,4 грн.

Кроме того, в отчетном периоде на охрану труда было израсходовано более 60 млн. грн. Расходы предприятия на обеспечение работников специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты составили 17,3 млн. грн.

Для обеспечения производства на предприятие за 6 месяцев т.г. было принято 1083 человека (за аналогичный период 2010 г. на предприятие было принято 609 человек).

Предприятие застраховало сотрудников в первом полугодии на сумму 4,9 млн. грн. по договорам о добровольном медицинском страховании. На улучшение социально-бытовых условий, условий отдыха, оздоровление и лечение работников предприятия в первом полугодии 2011 года было израсходовано 53,4 млн. грн.

В компании также напомнили, что ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 году направило более 2,7 млрд. грн. на выполнение обязательств коллективного договора. Около 2,9 млрд. грн. предприятие планирует выделить на выполнение колдоговора в 2011 году.

Справка УНИАН. «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам 2010 г. произвело 5,367 млн. тонн готового проката, что на 868 тыс. тонн, или на 19,3% больше, чем за 2009 г.

За 2010 г. комбинат выплавил 6,151 млн. тонн стали, что на 1,095 млн. тонн, или на 21,6% больше, чем по результатам 2009 г.

«АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 5,317 млн. тонн чугуна, что на 897 тыс. тонн, или на 20,3%, больше показателя 2009 г., а также произвел 9,519 млн. тонн агломерата, что на 1,575 млн. тонн (на 19,8%) больше, чем за 2009 г.