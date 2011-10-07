В законодательство о развитии отечественного машиностроения для АПК внесут изменения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 358 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что средства государственного бюджета, которые направляются на мероприятия, связанные с закупкой техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга, и кредиты, предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии частичной компенсации за счет государственного бюджета ставки по кредитам банков и лизинговых платежей, направляются исключительно на закупку отечественной техники и оборудования для АПК.

Кроме того, срок действия некоторых норм действующего Закона «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» на сегодняшний день ограничивается 2010 годом, поэтому предлагается продлить действие таких норм на следующие годы.