Украина между двух ПРО

Тема ПРО-ПВО в Европе неожиданно резко актуализировалась. Российский МИД 6 октября во всеуслышание возмутился «неприемлемыми действиями» США, которые договорились о размещении в Испании элементов своей противоракетной обороны. В тот же день глава миссии Украины при НАТО Игорь Долгов заявил, что Украина будет заинтересована участием в реализации программы альянса по созданию европейской ПРО только при условии присоединения к проекту России. 6-7 октября в Минске проходило заседание Исполкома СНГ, посвященное перспективным направлениям развития объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества. А немногим раньше, 4 октября, командующий российскими Космическими войсками генерал-лейтенант Олег Остапенко сообщил журналистам, что Россия и Украина ведут переговоры о совместной системе ПРО. Как видим, есть повод для того, чтобы разобраться с той ролью, которая отводится сегодня Украине в старом споре между РФ и США по поводу вариантов развертывания противоракетного щита над Европой.

История российского недовольства и украинской неопределенности

В период относительного затишья, наступившего в «холодной» войне, США и СССР заключили Договор о противоракетной обороне. Документ от 1972 года ограничивал количество объектов, которые могли быть прикрыты «противоракетным зонтиком». Этим договором Вашингтон и Москва пытались не допустить снижения эффективности применения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерными боеголовками. Сохраняемый таким образом паритет (агрессор лишался возможности максимально защитить свою территорию от ответного ядерного удара) по идее делал применение МБР практически самоубийственным шагом. Но шли годы, СССР прекратил свое существование, а руководство США стало все чаще в слух размышлять о том, что угроза ракетной атаки со стороны России меркнет на фоне появления мощного ракетного оружия у таких стран, как Иран и Северная Корея. С конца 1990-х американские военные аналитики призывали конгресс и президента отказаться от Договора о ПРО и начать создание противоракетной системы, способной защитить всю территорию США. Атака Аль-Каиды на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года стала мощнейшим аргументом в руках идеологов создания «противоракетного зонтика» над Северной Америкой. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о противоракетной обороне, а в то время президент страны Джордж Буш-младший объявил о планах создания первого этапа системы национальной ПРО.

Естественно, что в Москве такое решение было воспринято крайне негативно. Россия к тому моменту испытывала проблемы с поддержанием боеготовности даже той системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая существовала со времен СССР. Понятно, что догнать американцев в вопросе создания широкомасштабной ПРО над своей территорией россиянам нечего было и думать. При этом все разговоры о том, что ПРО создается не против России, а против стран «изгоев», в Кремле не воспринимались.

Апогея конфликт вокруг ПРО достиг в 2007 году, после заявления Вашингтона о размещении элементов американской ПРО в Польше и Чехии. Именно тогда Украина впервые оказалась перед сложным вопросом - как реагировать на планы по развертыванию ПРО у своих границ. Понятно, если баллистические ракеты будут сбивать, то они будут падать. Учитывая, что противоракетные установки планировалось разместить в Польше, то вероятность падения ядерной боеголовки от сбитой МБР на украинскую землю становилась кошмарной реальностью. Реакция украинского политикума на ситуацию с размещением ПРО у наших границ была противоречивой и разрозненной. С одной стороны, звучали идеи предложить США использовать в своей ПРО украинские радары, оставшиеся от советской СПРН под Севастополем и Мукачево, а с другой - были слышны призывы солидаризироваться с Москвой и единым фронтом выступить против американских планов «дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе».

В 2009 году новоизбранный президент США Барак Обама несколько снизил накал страстей, высказав сомнения в целесообразности размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии. И все же конфликт США и РФ вокруг ПРО еще раз напомнил Украине о том, что отсутствие прямых военных угроз национальной безопасности сегодня отнюдь не исключает их появление в обозримом будущем.

ПРОевропейская дилемма

Более миролюбивая политика Б.Обамы и его желание «перезагрузить» отношения с Россией не сняли разногласий в отношении создания системы противоракетной обороны в Европе. К тому же США так и не отказались от своих планов, хотя и пересмотрели их. Планируется, что система европейской ПРО под эгидой НАТО, а, по сути, под контролем США, начнет функционировать в 2012 году, а полностью ее развертывание будет завершено к 2018 году. Россия жестко ставит вопрос о том, что если ее не возьмут в общеевропейскую ПРО, она будет считать ее направленной и против себя. При этом Москва пытается создать собственную альтернативу европейской ПРО.

Как отметил руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец, можно ожидать, что создание ПРО в Европе будет развиваться по двум взаимоисключающим сценариям. «Один - чисто американский вариант, а второй - российский, который предусматривает создание объединенной ПРО России и Беларуси. В этом контексте можно говорить о том, что российская сторона будет заинтересована в вовлечении Украины в единую систему противоракетной - противовоздушной обороны. Это будет возможно при условии появления на вооружении России, Беларуси и Украины новейших зенитно-ракетных комплексов С-400. После этого у РФ появится возможность говорить о том, что ЕвроПРО способна обеспечить прикрытие большей части территории Европы, включая Украину, Беларусь, Польшу и страны Балтии.

Но здесь есть один серьезный технический нюанс: ни под С-400, ни под перспективный комплекс С-500 пока не существует ракет, которые могли бы эффективно применяться для перехвата боеголовок баллистических ракет. На сегодня они есть только под комплекс С-300. В результате приходится констатировать, что декларации россиян о создании собственной ПРО пока не подкреплены технически», - отмечает эксперт.

По мнению С.Згурца, следует ожидать, что россияне приложат максимум усилий для того, чтобы склонить Украину к более тесному сотрудничеству в своих проектах по созданию ПРО-ПВО. «При этом Украина в вопросе обеспечения собственной противовоздушной и противоракетной обороны находится в весьма затруднительном положении. Еще 3-5 лет назад наша армия вышла на этап обвального старения техники ПВО, если мы сейчас не начнем вкладывать деньги в обновление противовоздушного щита страны, то полностью лишимся его уже в ближайшее время. И этим может воспользоваться Россия, попытавшись навязать нам свои комплексы ПРО-ПВО», - считает С.Згурец.

Он предположил, что россияне могут предложить нам льготную схему закупки ЗРК С-400, как они уже это сделали для Беларуси. «Но это возможно только в том случае, если Украина станет частью создаваемой РФ ПРО», - добавил эксперт.

Как отмечает С.Згурец, вхождение в российскую ПРО, с одной стороны, противоречит внеблоковому статусу Украины, но с другой - нашим уязвимым местом является безальтернативность России как партнера в модернизации украинской ПРО-ПВО.

«Покупка Украиной американских зенитно-ракетных комплексов не возможна, поскольку она потребует переоснащения всей системы радиолокационных станций Украины и другого оборудования, что не приемлемо с финансовой точки зрения», - считает эксперт.

Однако, по его мнению, альтернатива сотрудничеству с российскими военными в вопросе ПРО у нашей страны все же есть, но весьма парадоксальная. «В принципе, мы можем вообще проигнорировать угрозу ракетного удара по территории Украины. Мы можем сказать себе, что Украина внеблоковая страна, ей никто не угрожает, зачем нам вообще эти ПРО и ПВО», - добавил эксперт.

Но если в вопросах защиты от ракетного удара или возможного нападения с воздуха Украина полностью зависит от российской техники, то существует смежная сфера, где уже российские военные могут оказаться заинтересованы в помощи наших специалистов. «Нельзя исключать, что заявления российских генералов о привлечении Украины к совместному решению задач по противоракетной обороне может быть связано с проблемами, которые испытывает РФ с созданием новых баллистических ракет с разделяющимися боеголовками. Недавние неудачные пуски российских баллистических ракет свидетельствуют, что те механизмы, которые прекрасно работали на баллистических ракетах, разработанных днепропетровским КБ «Южное», в новых ракетах не достаточно отработаны. Это говорит об отсутствии определенного опыта у российских ракетостроителей. Таким образом, под заявлением о совместной с Украиной работе над ПРО можно предположить завуалированное желание россиян возобновить кооперации с нашими разработчиками МБР», - предположил С.Згурец.

ПРО - не Таможенный союз, но идеология та же

Итак, имеем весьма контраверсийную ситуацию, в которой Украина должна сделать свой выбор. Как тут не вспомнить о сугубо мирном Таможенном союзе, в который Москва старается всеми правдами и неправдами втянуть Украину. При этом наше руководство декларирует исключительно европейский выбор и желание подписать договор о Зоне свободной торговли с Евросоюзом. Как видно из заявления главы миссии Украины при НАТО И.Долгова, в вопросах ПРО Украина оказалась значительно более сговорчивой, чем в экономических. «Украина будет заинтересована принять участие в реализации программы НАТО о создании европейской системы Противоракетной обороны при условии присоединения к этому проекту России», - сказал в Брюсселе И.Долгов.

Такое заявление украинского дипломата прекрасно согласуется с позицией российского МИДа относительно договоренности США и Испании о базировании на испанской территории четырех кораблей с противоракетами и системой управления ракетным оружием.

МИД РФ отмечает, что «очередной шаг США по реализации построения ПРО в Европе не может не настораживать, поскольку уже на первой фазе его реализации происходит существенное наращивание противоракетного потенциала США в европейской зоне».

В Москве считают неприемлемой американскую практику «свершившихся фактов» в вопросах противоракетного обустройства Европы, когда без коллективного обсуждения, без учета мнения всех заинтересованных стран принимаются решения, способные повлиять на состояние безопасности и стабильности в Евроатлантике.

С российской позицией можно соглашаться или спорить, но для Украины вопрос заключается в ином: не приведет ли присоединение Украины к российской ПРО к тем же последствиям, что и вступление в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана? То есть, к возведению мощных барьеров на пути европейской интеграции нашей страны.

Петр Черных (УНИАН)