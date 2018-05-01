Срыва подписания соглашения об ассоциации с ЕС можно избежать

Приговор суда по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко - 7 лет тюремного заключения, запрет в течение 3 лет занимать посты в исполнительной власти, а также обязательная выплата «Нафтогазу» свыше 1,5 млрд. грн. убытка – крайне негативно отразился на отношениях Киева и Брюсселя. Лидеры ЕС даже могут отменить приглашение Президенту Виктору Януковичу посетить Брюссель, что было запланировано на 20 октября. Речь идет о серьезной угрозе подписанию Соглашения об ассоциации. Между тем, есть возможность избежать таких последствий.

Заявление Президента Януковича о том, что решение суда не окончательное – «впереди еще апелляционный суд. То, какое он примет решение и в рамках какого законодательства, будет иметь значение" – скорее представляет собой сценарий освобождения Ю.Тимошенко. Особенно с учетом акцента главы государства – пора «менять Криминально-процессуальный кодекс Украины», то есть, декриминализировать статью, по которой была осуждена экс-премьер.

Если именно так и произойдет, то накал в отношениях Украины и ЕС несколько спадет. В результате снова можно будет говорить о возможности парафирования Соглашения (согласование текста для последующего подписания без изменений) еще в текущем году, а возможно, и о подписании - если не в 2011-м, то в начале 2012-го наверняка. Правда, о перспективе членства, на чем настаивала Украина, забыть придется надолго.

Серьезные проблемы могут возникнуть позже – на этапе ратификации документа парламентами стран-членов ЕС. Далеко не все из них согласятся сделать это. Вопрос может «зависнуть» на годы.

Что касается соглашения о зоне свободной торговли, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации, то для вступления в силу этого документа ратификация в парламентах европейских стран не нужна. После одобрения европарламентом оно практически вступает в силу.

***Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с февраля 2008 года. Стороны планировали заключить соглашение до конца нынешнего года. Соглашение о ЗСТ является составляющей частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Министры иностранных дел стран – членов ЕС не исключают, что подписание соглашения с Украиной может быть отложено из-за дела в отношении Юлии Тимошенко. Самую жесткую позицию заняли Швеция и Германия.

Вероятность развития ситуации именно по такому сценарию подтверждают высокопоставленные украинские чиновники, в ведомстве которых вопросы сотрудничества с Евросоюзом. Особых опасений по поводу срыва процесса подготовки и подписания соглашения они не высказывают.

Украину в принципе устраивают условия по ЗСТ. Киеву, требовавшему практически в ультимативной форме включения в Соглашение об ассоциации пункта о перспективе членства в ЕС, удалось «выжать» для себя увеличение квот на экспорт продукции в страны Евросоюза.

Сейчас ситуация в Европе накалена до предела. Странам ЕС второй волны кризиса не избежать, о чем заявляют практически все эксперты. В этих условиях действие зоны свободной торговли с Украиной становится более необходимым Брюсселю, чем Киеву.

Европейским странам нужно срочно расширять рынок сбыта своей продукции. В частности, это касается и Польши, которая проявляет необычайную активность в поддержке Киева на пути в Европу. Продукция пищевой промышленности РП слабо конкурирует на европейском рынке. Именно после установления свободной торговли ворота для польского товара в Украину распахнутся.

К примеру, польский аналитик Гжегож Громадский прогнозирует, что срыва переговоров по Соглашению об ассоциации не будет, «потому что никто, по крайней мере, большинство стран ЕС, в том числе Польша, этого не хотят».

Юрий Ходжаян (УНИАН)