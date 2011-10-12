Украинские металлурги увеличили производство основных видов продукции на 5-8%

Украинские металлурги за январь-сентябрь 2011 г. увеличили относительно аналогичного периода 2010 г. производство основных видов продукции на 5-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за 9 месяцев т.г. метпредприятия произвели 21,511 млн. тонн чугуна, что на 6%, или на 1,216 млн. тонн, больше, чем по итогам 9 месяцев 2010 г.

Производство стали за отчетный период выросло на 8% (на 1,961 млн. тонн) - до 26,053 млн. тонн. Производство готового проката выросло на 5%, или на 1,113 млн. тонн, - до 21,688 млн. тонн.

Производство метизов за январь-сентябрь т.г. увеличилось на 5%, или на 10 тыс. тонн, – до 209 тыс. тонн.

В.ХАРАХУЛАХ отметил, что, по состоянию на 1 октября т.г., на метпредприятиях в работе находилось 28 доменных печей (78%), 19 конвертеров (90%), 14 мартеновских печей (67%) и 7 электропечей (47%).