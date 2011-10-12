Москва. Украина рассчитывает, что сборка самолетов Ан-70 будет налажена в Казани.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО в ходе поездки в Татарстан.

Он напомнил, что Казанское авиационное объединение имени Горбунова в свое время было определено межправительственными решениями как предприятие, на котором будет осуществляться сборка военно-транспортного самолета Ан-70.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, на первом этапе шла речь, что этот завод будет производить крыло для Ан-70.

“Сейчас уже пошло финансирование с украинской и российской стороны, но работа еще не началась. Я обратился с просьбой к Президенту Татарстана, чтобы он со своей стороны лоббировал этот вопрос перед федеральными органами РФ, чтобы этот процесс не затягивался во времени”, - сказал он.

“Наше понимание таково, что в идеале - и это больше всего отвечает интересам обеих стран, - чтобы полностью этот завод был определен как предприятие для сборки самолетов Ан-70”, - отметил посол.

В.ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что спрос на самолеты Ан-70 есть, и Министерство обороны РФ в рамках Государственной программы перевооружения планирует приобрести 20 таких воздушных судов.

Он также сообщил, что посетил Казанский вертолетный завод, который на большинство своих вертолетов устанавливает двигатели, произведенные на украинском предприятии “Мотор Сич”.

“Это сотрудничество идет нормальными темпами, и здесь только позитив”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН 17 августа президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что на Киевском заводе самолет Ан-70 уже запущен в серийное производство. В 2013 году будет построен первый серийный Ан-70 для нужд Минобороны Украины.

В то же время он сообщил, что пока не достигнуто окончательное соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (РФ) о производстве этого самолета в России.

По словам Д.КИВЫ, сначала планировалось, что собирать Ан-70 будут на ульяновском предприятии «Авиастар», однако сейчас рассматриваются самарский «Авиакор» и воронежский ВАСО.

16 августа заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство Объединенной авиастроительной корпорации России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют возобновить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство ОАК настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол о возобновлении работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре заключили дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.