В августе промышленное производство в Европе выросло

Брюссель. В августе 2011 года промышленное производство в странах зоны евро возросло на 1,2% по сравнению с июлем 2011 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с августом 2010 года в августе 2011 года промышленное производство выросло на 5,3% в зоне евро и на 4,3% в ЕС-27.

В августе 2011 года по сравнению с июлем 2011 года производство в энергетическом секторе не изменилось в зоне евро и выросло на 0,3% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 1,7% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования - выросло на 1,1% в зоне евро и на 0,7% в ЕС-27.

Производство товаров длительного использования не изменилось в обеих зонах. Производство в сфере капитальных товаров возросло на 2,1% в еврозоне и на 1,6% в ЕС-27.

В августе-2011, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с июлем 2011 года зарегистрирован в Португалии (8,2%), Ирландии (4,4%), Италии (4,3%).

Наибольшее снижение - в Дании (-3,0%), Швеции (-2,7%) и Болгарии (-2,1%).

В августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,5% в еврозоне и на 3,6% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 5,3% в зоне евро и на 4,7% в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного использования возросло на 1,9% в еврозоне и на 1,8% в ЕС-27, производство в сфере товаров длительного использования выросло на 2,8% в еврозоне и на 1,1% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 12,2% в еврозоне и на 10,6% в ЕС-27

В августе 2011 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло по сравнению с августом-2010 в Эстонии (22,7%), Ирландии (10,1%), Германии (7,8%) и Румынии (7,7%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Греции (-12,3%) и Мальте (-2,2%).

В июле 2011 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 1,1% в зоне евро и на 0,9% в ЕС-27 по сравнению с июнем.

Справка УНИАН. С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.